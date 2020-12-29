Володин пообещал найти финансирование на содержание саратовских школ и детсадов

Володин встретился с директорами школ и заведующими детсадов Саратова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что найдет дополнительное финансирование на текущее содержание школ и детских садов Саратова. Такое заявление он сделал во время встречи с директорами школ и заведующими детсадов.

Володин призвал местные власти не замалчивать проблемы, а решать их. Он дал поручение депутату Государственной Думы Николаю Панкову взять на контроль один из важных вопросов, чтобы руководители школ и детсадов не несли ответственность за вопросы, на решение которых им не выделяют финансирование.

Есть вопросы, которые вы не можете решить, например, школу построить. А что тогда можете решить на региональном уровне? Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Председатель Госдума призвал чиновников создать программы в регионе, например, по капитальному ремонту школ и детских садов, формированию кадров. Володин также предложил выделить финансы на решение текущих проблем в школах и детсадах Саратова – из расчета 2000 рублей на ребенка в год. При этом, это должны быть дополнительные деньги к тому, что и так выделяется образовательным учреждениям. Вячеслав Володин пообещал лично найти половину из этой суммы, вторую половину должны найти местные власти.

Ранее Володин заявил, что подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не будет забыт.

Видео: Instagram/volodin.saratov