Волочкова рассказала о своих сложных отношениях со спритным

Балерина отметила, что у нее был срыв, но она не употребляет спиртное уже несколько месяцев.

Балерина Анастасия Волочкова ответила на обвиинения хейтеров в алкоголизме и заявила, что уже несколько месяцев совсем не пьет. По словам Волочковой, в нетрезвом состоянии ей грустно и хочется плакать, а также говорить гадости близким людям. Об этом сообщили на телеканале "НТВ".

Волочкова отметила, что "у нас полстраны бухает", а она между тем "не валяется где-то на улице" и не пьет "до какого-то поросячьего визга". Между тем балерина уточнила, что однажды у нее был срыв, когда она попыталась познакомить мать со своим мужчиной в Петербурге. Мать Волочковой реагирует на новых избранников дочери негативно, каждые встречи заканчивались скандалом, как и в тот раз.

Я была эмоционально сорвана, выпила пару бокалов просекко. Мне это тоже было надо, потому что я смогла по-человечески всю свою правду сказать заметила балерина.

Ранее мы писали, что Волочкова рассказала о серьезной болезни отца.

Фото: Instagram / volochkova_art