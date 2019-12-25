Волочкова рассказала о серьезной болезни отца

После инсульта он не разговаривает уже 12 лет.

Вечером 2 марта заслуженная артистка России приехала в Петербург с незапланированным визитом. В первую очередь она отправилась в гости к родителям. Эту теплую встречу балерина назвала своей основной целью поездки.

В Instagram Анастасии появился снимок в компании родителей. На нем она обнимает отца, который сидит в инвалидной коляске. После инсульта отец Волочковой не разговаривает уже 12 лет. Но он все понимает.

"У меня замечательные родители! От которых я унаследовала самые лучшие и сильные качества", - написала артистка.

Ранее Волочкова назвала любимое место в Петербурге.

Фото: Instagram / volochkova_art