  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Анастасия Волочкова назвала любимое место в Петербурге
Сегодня, 11:26
467
Alena_Zinovieva

Анастасия Волочкова назвала любимое место в Петербурге

0 0

Балерина приехала в Северную столицу спонтанно.

Петербург с незапланированным визитом посетила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова.  

"Зачастую спонтанно принятые решения о путешествиях оказываются самыми верными", - написала она в Instagram.

Волочкова приехала в Северную столицу вечером 2 марта. В первую очередь танцовщица побывала у Мариинского театра, где когда-то началась ее творческая карьера. Однако своим любимым местом Анастасия назвала набережную Крюкова канала, а именно место под окнами квартиры своей мамы.

Ранее мы писали, что Семенович подаст в суд на экс-футболиста "Зенита" из-за высказывания о ее груди.

Фото: Instagram / volochkova_art

Теги: анастасия волочкова, балерина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии