Анастасия Волочкова назвала любимое место в Петербурге

Балерина приехала в Северную столицу спонтанно.

Петербург с незапланированным визитом посетила заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова.

"Зачастую спонтанно принятые решения о путешествиях оказываются самыми верными", - написала она в Instagram.

Волочкова приехала в Северную столицу вечером 2 марта. В первую очередь танцовщица побывала у Мариинского театра, где когда-то началась ее творческая карьера. Однако своим любимым местом Анастасия назвала набережную Крюкова канала, а именно место под окнами квартиры своей мамы.

Ранее мы писали, что Семенович подаст в суд на экс-футболиста "Зенита" из-за высказывания о ее груди.

Фото: Instagram / volochkova_art