Волочкова хочет подать в суд на соседей, которые выложили ее интимное фото

Экс-солистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова хочет привлечь к уголовной ответственности своих соседей, которые тайком сфотографировали ее в пикантной позе и выложили это фото в сеть.
На снимке запечатлено, как экс-балерина справляет нужду на своем участке. В своем Instagram Волочкова заявила, что она, очевидно, не дает спокойно жить многим окружающим. Вместо того чтобы заниматься собой, они залезают "в трусы своей камерой", и за это, по мнению артистки, придется ответить.
Волочкова отметила, что соседи дорого заплатят за этот снимок. Экс-балерина уже обратилась за помощью к адвокату, вместе с которым готовит заявление в полицию и иск в суд.
Ранее Волочкова рассказала о своих сложных отношениях со спритным.
Фото: Instagram / volochkova_art
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