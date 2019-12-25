Волочкова хочет подать в суд на соседей, которые выложили ее интимное фото

На нем экс-балерина справляет нужду на своем участке.

Экс-солистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова хочет привлечь к уголовной ответственности своих соседей, которые тайком сфотографировали ее в пикантной позе и выложили это фото в сеть.

На снимке запечатлено, как экс-балерина справляет нужду на своем участке. В своем Instagram Волочкова заявила, что она, очевидно, не дает спокойно жить многим окружающим. Вместо того чтобы заниматься собой, они залезают "в трусы своей камерой", и за это, по мнению артистки, придется ответить.

Волочкова отметила, что соседи дорого заплатят за этот снимок. Экс-балерина уже обратилась за помощью к адвокату, вместе с которым готовит заявление в полицию и иск в суд.

Ранее Волочкова рассказала о своих сложных отношениях со спритным.

Фото: Instagram / volochkova_art