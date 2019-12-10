Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

На европейском рынке автомобиль появится не раньше 2021 года.

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus, разработанную бразильский подразделением. Новинка поступит в продажу в 2020 году на территории Южной Америки, а в следующем году ее смогут приобрести страны Европы.

Автомобиль будет работать на турбодвигателе объемом 1 литр мощностью 130 л.с. с шестиступенчатым "автоматом". В салоне Volkswagen Nivus встроена мультимедийная система VW Play. Размеры дисплея - 10,1 дюймов. В самой системе есть магазин приложений, а дисплей поддерживает возможность беспроводного соединения со всеми смартфонами на iOS и Android.

Улучшенная версия кроссовера получила камеру заднего вида, датчики дождя и света, а также атмосферную подсветку и кожаную отделку внутри салона.

Стоимость Volkswagen Nivus составит около 1,06 млн рублей по нынешнему курсу, однако в компании пока не сообщали официальную цену на автомобиль.

Ранее стало известно, что Volkswagen Polo стал самым популярным на авторынке в Петербурге.

Видео: YouTube / volkswagenargoficial