Volkswagen Polo стал самым популярным на авторынке в Петербурге

Данный автомобиль также популярен в Москве.

Эксперты аналитического агентства "Австостат" провели исследование и выявили лидера автомобильного рынка в двух крупных городах страны – Москве и Петербурге.

Так, петербуржцы приобрели в марте 535 седанов Volkswagen Polo. Следом за ним идет кроссовер Hyundai Creta, его купили 469 горожан. Кроссовер Volkswagen Tiguan расположился на третьей строчке топа – его купили 417 человек. Затем идет KIA Rio (416 шт.). На пятой строчке разместились Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 (по 290 шт.).

В Москве Volkswagen Polo купили 1527 моделей. В столице также популярны KIA Rio, Nissan Qashqai (1082 штук), Hyundai Creta (1030 штук) и Volkswagen Tiguan (816 штук).

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Фото: pixabay