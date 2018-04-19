Волгоградский губернатор выругался матом в прямом эфире на ТВ

Андрей Бочаров так описывал задачу транспортной доступности в Волгограде.

Руководитель Волгоградской области Андрей Бочаров не сдержался и применил нецензурную лексику во время прямой линии с жителями региона. Видео реплики публиковал телеграм-канал портала URA.RU.

В своей прямой речи Бочаров отметил, что ему понятно как решать задачу транспортной доступности в Волгограде. Этим вопросом он готов заниматься с Владимиром Марченко, мэром Волгограда.

До этого по сети разлетелось видео, на котором оперная певица Александра Кабанова и ее коллега из Михайловского театра Олеся Петрова, нецензурно выражаясь, оценивают выступление участников на международном конкурсе в Петербурге.

Видео: Youtube/ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"