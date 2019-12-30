Волейбольный турнир прошёл в память о блокаде Ленинграда

Он состоялся в Академии волейбола на Крестовском острове.

В турнире участвовали 8 команд. Они были собраны как из молодёжи, так и из ветеранов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В финал турнира прошли четыре команды. За первое место в юношеском разряде сразились сборные Петербурга и Москвы. Победу одержали петербуржцы.

Ветераны также боролись за победу: команда клуба "Вязовая, 10" сыграла против Всероссийской федерации волейбола, в которой состоит и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Именно он открыл счёт игры.

Сборная Федерации выиграла — 2:0 по партиям.

После турнира всем блокадникам вручили подарки. Все победители и призёры также получили награды.

Ранее мы сообщили, что Николай Патрушев посетил ЦТСС.

Фото: Pixabay