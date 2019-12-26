На волейбольный матч "Зенита" с "Белогорьем" не пустят зрителей

Такое решение приняли за пару часов до начала игры.

Матч волейбольного "Зенита" и "Белогорья", намеченный на 17.00 субботы, 5 декабря, пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба незадолго до начала игры на "Сибур Арене".

Известно, что трибуны будут пустыми из-за распоряжения Смольного, запрещающего массовые мероприятия, хотя незадолго до матча организаторам разрешили провести игру при 30-процентной заполненности трибун. Предыдущие соревнования, заметили в волейбольном клубе, также проводились по всем требованиям Роспотребнадзора.

Решение, принятое буквально за несколько часов до игры, не только отрицательно сказалось на моральном состоянии команды, которая осталась без поддержки родных, друзей и любителей волейбола, но и привело к значительным финансовым потерям. пресс-служба ВК "Зенит"

В пресс-службе заверили, что болельщики могут вернуть деньги за купленные билеты, и выразили надежду, что волейбольные фанаты присоединятся хотя бы к онлайн-трансляции матча.

Тем временем, футбольные болельщики попадут на матч "Зенит" – "Урал".

Фото: Волейбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) / "ВКонтакте"