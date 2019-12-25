Болельщики попадут на матч "Зенит" – "Урал"

В пятницу, 4 декабря, правительство Петербурга разрешило пропустить болельщиков на ближайший матч "Зенита" с "Уралом". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что сине-бело-голубые обратились в Смольный. Чиновники изучили документы и решили согласовать допуск ограниченного числа зрителей на матч Российской Премьер-лиги, который пройдет в субботу.
На игру попадут посетители изолированных лож, каждая вмещает в себя до 50 человек в соответствии с постановлением, а также владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.
Футболисты выйдут на поле "Газпром Арены" в 19:00 5 декабря.
Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с УНИКСом при зрителях.
Фото: Piter.TV
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