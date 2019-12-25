Болельщики попадут на матч "Зенит" – "Урал"

Матч пройдет на "Газпром Арене".

В пятницу, 4 декабря, правительство Петербурга разрешило пропустить болельщиков на ближайший матч "Зенита" с "Уралом". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что сине-бело-голубые обратились в Смольный. Чиновники изучили документы и решили согласовать допуск ограниченного числа зрителей на матч Российской Премьер-лиги, который пройдет в субботу.

На игру попадут посетители изолированных лож, каждая вмещает в себя до 50 человек в соответствии с постановлением, а также владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.

Футболисты выйдут на поле "Газпром Арены" в 19:00 5 декабря.

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с УНИКСом при зрителях.

Фото: Piter.TV