Вокалистка рок-группы "Маневры" и ее мать найдены мертвыми в Москве

Тела пролежали в ванной несколько месяцев.

Бывшую солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову и ее мать нашли мертвыми в их московской квартире. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Тела находились в квартире несколько месяцев. В полицию обратились их родственники, которые не могли дозвониться до женщин и попасть в квартиру. Соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.

Спасатели вскрыли дверь и нашли тела в ванной, на шее певицы была веревка.

Группа "Маневры" была основана в Троицке, Надира Садыкова была солисткой в этом коллективе.

Ранее доцента Соколова привезли на набережную Мойки в каске и бронежилете.

Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2, Piter.TV