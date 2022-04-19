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ДТП на КАД около Вантового моста попало на видео

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"Лада" успешно маневрировала между машинами, но все-таки попала в аварию.

Водитель "Лады" очень спешил на КАД в районе Рыбацкого, и в итоге спровоцировал ДТП. Момент столкновения попал на видео.

Судя по данным авторегистратора, авария произошла в шестом часу 18-го апреля. На кадрах видно, как отечественное авто лавирует в потоке машин около Вантового моста, перестраиваясь с одной полосы на другую. В результате таких маневров водитель врезался в задний бампер одной из машин. Участниками ДТП оказались сразу три автомобиля, так как не все соблюдали дистанцию.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что каршеринг вылетел на трамвайные пути у станции метро "Пионерская". 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Расим Раско

Теги: дтп, кад, маневры
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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