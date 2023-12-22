Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, трое боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

В результате операции ВС РФ были освобождены населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, а также Керамик в ДНР. Согласно информации Минобороны РФ, в ходе наступления подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 23-й, 43-й механизированным бригадам ВСУ, а также 120-й, 125-й бригадам теробороны и 15-му пограничному отряду пограничной службы Украины.

Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, трое боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Также были уничтожены РСЗО "Vampire", восемь артиллерийских орудий и два ЗРК "Бук". 34 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Минобороны также сообщило об освобождении населенного пункта Керамик в Донецкой Народной Республике силами группировки войск "Центр".

Ранее мы сообщили о том, что ВСУ потеряли до 395 военных в зоне ответственности группировки "Центр".

Фото: Минобороны РФ