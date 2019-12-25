Военнослужащие ЗВО начали подготовку к Параду Победы

Почти 5 тысяч военнослужащих примут участие в параде в Санкт-Петербурге.

Как стало известно, репетиции Парада Победы в Петербурге начались сегодня, 30 мая. Парад планируют провести 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В параде будут участвовать 4,8 тысячи военных и курсантов. Участники начали тренировки, а командующий войсками ЗВО Александр Журавлев провел рабочее совещание по подготовке.

По словам Журавлева, самые юные участники примут участие с разрешения родителей или законных представителей. Ко всему прочему, руководители степеней обратят особое внимание на противоэпидемиологические меры.

Ранее мы писали, что петербургские врачи подготовили казармы для участвующих в Параде Победы военнослужащих.

Фото: Piter.TV