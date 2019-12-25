Петербургские врачи подготовили казармы для участвующих в Параде Победы военнослужащих

В казармах будут проживать парадные расчеты.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, медики общевойсковой армии ЗВО в Петербурге подготовили казармы для тех, кто участвует в Параде Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В казармах смогут проводить медосмотр и бесконтактно проверять температуру. Военнослужащих будут кормить в специальном помещении, термосы ТВН пройдут термическую обработку, кроме того военным будут давать воду в герметичной бутылке.

Помещения для сна будут трижды в день дезинфицировать. Перед заселением обработают помещения казармы, лестничные марши, фасады здания и прилегающую территорию. Обеззараживание проведут при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

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Фото: Piter.TV