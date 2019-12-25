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Петербургские врачи подготовили казармы для участвующих в Параде Победы военнослужащих
Сегодня, 22:23
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smirenny

Петербургские врачи подготовили казармы для участвующих в Параде Победы военнослужащих

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В казармах будут проживать парадные расчеты.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, медики общевойсковой армии ЗВО в Петербурге подготовили казармы для тех, кто участвует в Параде Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В казармах смогут проводить медосмотр и бесконтактно проверять температуру. Военнослужащих будут кормить в специальном помещении, термосы ТВН пройдут термическую обработку, кроме того военным будут давать воду в герметичной бутылке. 

Помещения для сна будут трижды в день дезинфицировать. Перед заселением обработают помещения казармы, лестничные марши, фасады здания и прилегающую территорию. Обеззараживание проведут при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

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Фото: Piter.TV

Теги: армия зво, военнослужащие, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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