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Военнослужащие ЗВО дадут артиллерийский салют
Сегодня, 20:57
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smirenny

Военнослужащие ЗВО дадут артиллерийский салют

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Военнослужащие произведут 30 залпов.

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии дадут артиллерийский салют в честь 317-летия Петербурга, сообщила пресс-служба ЗВО.

В среду, 27 мая, в 20:00 у стен Петропавловской крепости произведут 30 холостых залпов из 12 пушек. Каждый выстрел будет посвящен выдающимся жителям Петербурга, а также событиям в истории. 

Репетиция салюта уже прошла: военнослужащие отработали четкость и слаженность действий. 

Напомним, программа мероприятий в День города в Петербурге. 

Фото: pixabay

Теги: артиллерийский салют, военнослужащие зво, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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