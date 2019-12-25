Военнослужащие ЗВО дадут артиллерийский салют

Военнослужащие произведут 30 залпов.

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии дадут артиллерийский салют в честь 317-летия Петербурга, сообщила пресс-служба ЗВО.

В среду, 27 мая, в 20:00 у стен Петропавловской крепости произведут 30 холостых залпов из 12 пушек. Каждый выстрел будет посвящен выдающимся жителям Петербурга, а также событиям в истории.

Репетиция салюта уже прошла: военнослужащие отработали четкость и слаженность действий.

Напомним, программа мероприятий в День города в Петербурге.

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