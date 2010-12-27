Военнослужащие нашли на Эльбрусе останки бойцов Красной Армии

Около 80 военнослужащих проводили поиски на южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы (на высоте от 3500 до 4000 метро над уровнем моря).

Во время проведения героико-патриотической акции "Вахта памяти", военнослужащие нашли останки бойцов Красной Армии. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Около 80 военнослужащих проводили поиски на южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы (на высоте от 3500 до 4000 метро над уровнем моря).

Военные специалисты ЮВО обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата. Вадим Астафьев, начальник пресс-службы Южного военного округа

Поднимать и опускать нужный груз помогают лошади карачаевской породы. Для проведения поисковых работ специалисты обеспечены миноискателями, мотопилами, мотобурами и другими нужными инструментами.

В июле выборжанка взобралась на Эльбрус.

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