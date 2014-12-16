Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ

"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня".

Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций вооружённых силу Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Народной милиции непризнанной республики.

Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня. цитата из сообщения Народной милиции ДНР

Ранее милиция Донецкой Народной Республики прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Во время новогоднего поздравления Зеленский заявил, что хотел бы сообщить о мире в Донбассе на улице Артема в Донецке. Милиция Донецкой Народной Республики заявила, что для этого президент Украины должен выполнить минские соглашения.

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