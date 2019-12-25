Военный эксперт рассказал, кто подлежит призыву во время частичной мобилизации

Ка утверждает заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко, к службе призовут только профессиональных военных определённых специальностей.

В среду, 21 сентября, в РФ объявили частичную мобилизацию. Ситуацию прокомментировал заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко, подчеркнув, что в армию призовут исключительно профессиональных военных определённых специальностей. Об этом эксперт рассказал телеканалу "360".

По словам Борзенко, несмотря на то, что на фронте действительно требуется помощь, всех служивших в армии забирать не будут. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении указал, что частичная мобилизация затронет граждан в запасе, прежде всего, проходивших службу в рядах ВС РФ, имеющих определенные военно-учетные специальности и опыт.

Что такое "военно-учетная специальность"? Допустим, человек прошел службу в армии, его поставили на воинский учет, присвоили военно-учетную специальность. Она есть у каждого. В военкомат вызовут, наверное, большую часть из них, но приоритет будут отдавать тем, кто участвовал в боевых действиях, то есть профессионалам. Звание учтут в меньшей степени, больше — специальность. Многие не пройдут отсев. Алексей Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист

По словам эксперта, в меньшей степени мобилизация коснётся тех, кто прошел Афганистан, в большей — Чечню. Наиболее востребованные специальности — танкисты, артиллеристы и ракетчики. Борзенко предположил, что большая часть из призывников будут иметь как минимум 5-6 лет опыта службы.

Как обозначил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, призывники и студенты точно не попадут под мобилизацию. Рядовые гражданские с минимальным военным опытом могут быть задействованы на обеспечении армейских частей внутри России.

Подробнее о частичной мобилизации РФ можно узнать в нашем материале.

Фото: Вконтакте / Минобороны России