Военные расходы выйдут на второе место в бюджете РФ

На первом месте - расходы на социальную политику.

В следующем году бюджетные расходы РФ на нужды военной промышленности составят 3,5 триллиона рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022–2024 годы, с которой ознакомились журналисты РБК.

Таким образом военные расходы займут второе место после социальной политики. На нее будет направлено около 5,8 триллиона рублей. Издание отмечает, что впервые за два года расходы на оборону превысят расходы по экономике, на которую запланировано выделить 3,46 триллиона рублей.

Проанализировать подробно расходы на российскую оборону не представляется возможным, так как основная часть ассигнований засекречена.

Ранее мы сообщали, что Правительство России упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов. Нововведения дадут гражданам возможность отправлять необходимый пакет документов в виде сканов.

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