Военные медики РФ приняли в мобильном госпитале в Степанакерте более 360 пациентов

За сутки к российским врачам в Карабахе обратились 42 человека, включая семерых детей.

Военные медики из России приняли в мобильном госпитале в Степанакерте более 360 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны. По данным чиновников, за все время нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе специалисты успели принять более трех сотен пострадавших.

Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок пресс-служба Минобороны России

За последние сутки и регионе медицинская помощь оказана 42 местным жителям, включая семерых несовершеннолетних пациентов. Речь идет о амбулаторно-поликлинических мероприятиях в мобильном госпитале в Степанакерте. Прием населения вели терапевты, хирурги и другие специалисты. Обычно обращения жителей к российским медикам связаны с обострением хронических заболеваний, включая эндокринные и сердечно-сосудистые проблемы, а также зубную боль.

Шойгу: более 8,5 тыс. военных уже получили вакцину от коронавируса.

Видео: YouTube / Минобороны России