Военные медики РФ приняли в мобильном госпитале в Степанакерте более 360 пациентов

Военные медики из России приняли в мобильном госпитале в Степанакерте более 360 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны. По данным чиновников, за все время нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе специалисты успели принять более трех сотен пострадавших.
Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок
пресс-служба Минобороны России
За последние сутки и регионе медицинская помощь оказана 42 местным жителям, включая семерых несовершеннолетних пациентов. Речь идет о амбулаторно-поликлинических мероприятиях в мобильном госпитале в Степанакерте. Прием населения вели терапевты, хирурги и другие специалисты. Обычно обращения жителей к российским медикам связаны с обострением хронических заболеваний, включая эндокринные и сердечно-сосудистые проблемы, а также зубную боль.
Шойгу: более 8,5 тыс. военных уже получили вакцину от коронавируса.
Видео: YouTube / Минобороны России
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