Шойгу: более 8,5 тыс. военных уже получили вакцину от коронавируса

Препарат распределен по военным округам, Северному флоту и центральному аппарату ведомства.

Сергей Шойгу заявил, что более 8,5 тысяч военных уже получили вакцину от коронавируса. Об этом глава Минобороны России рассказал на селекторном совещании. По информации от чиновника, 14,5 тысяч новых доз препарата уже распределены по военным округам, на Северный флот и в центральный аппарат оборонного ведомства. В рамках прививочной кампании сформировано порядка 300 медицинских бригад.

В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу напомнил, что с апреля 2020 года в армии в восемь раз увеличено число ПЦР-тестов на выявление коронавируса. Ежесуточно военные проводили около шести тысяч тестов, что дало показатель в 100% обследований в сутки. При этом время получения результатов тестов сокращено с двух суток до 4-6 часов.

Минобороны планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре.

Фото: Минобороны России