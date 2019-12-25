Военные химики продезинфицируют объекты социальной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области продезинфицируют военные химиков. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Военнослужащие получили распоряжение командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева: специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты каждый день дезинфицируют воинские части и территории военных учебных заведений.
Кроме воинских частей, специальным раствором ежедневно обрабатывают остановки общественного транспорта, дороги, фасады зданий, территорию у продовольственных и хозяйственных магазинов, а также детские сады и медучреждения.
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Фото: Piter.TV
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