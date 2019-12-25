Военные химики продезинфицируют объекты социальной инфраструктуры

К дезинфекции привлекли более тысячи специалистов.

Объекты социальной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области продезинфицируют военные химиков. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащие получили распоряжение командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева: специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты каждый день дезинфицируют воинские части и территории военных учебных заведений.

Кроме воинских частей, специальным раствором ежедневно обрабатывают остановки общественного транспорта, дороги, фасады зданий, территорию у продовольственных и хозяйственных магазинов, а также детские сады и медучреждения.

Ранее мы писали, что в Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом.

Фото: Piter.TV