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Военные химики продезинфицируют объекты социальной инфраструктуры
Сегодня, 19:38
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smirenny

Военные химики продезинфицируют объекты социальной инфраструктуры

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К дезинфекции привлекли более тысячи специалистов.

Объекты социальной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области продезинфицируют военные химиков. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа. 

Военнослужащие получили распоряжение командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева: специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты каждый день дезинфицируют воинские части и территории военных учебных заведений.

Кроме воинских частей, специальным раствором ежедневно обрабатывают остановки общественного транспорта, дороги, фасады зданий, территорию у продовольственных и хозяйственных магазинов, а также детские сады и медучреждения. 

Ранее мы писали, что в Мариинской больнице развернут еще 500 коек для больных с коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: военные химики, дезинфекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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