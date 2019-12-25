Военные ЗВО получат куличи и праздничные яйца на Пасху

Поскольку в этом году пасхальные богослужения пройдут дистанционно, верующие военнослужащие смогут наблюдать праздничную церковную службу по телевидению.

В субботу, 18 апреля, стало известно о том, что военные повара соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) испекли куличи и оформили яйца к православной Пасхе. Всего было изготовлено сотня тысяч куличей и несколько десятков тысяч яиц, которые украсят столы солдат и офицеров.

Куличи создавались в течение суток по 20 различным рецептам из натуральных продуктов. Всю приготовленную выпечку, яйца и иконы освятят настоятели войсковых храмов. Поскольку в этом году пасхальные богослужения пройдут дистанционно, верующие военнослужащие смогут наблюдать праздничную церковную службу по телевидению.

Ранее мы сообщали о том, что существует топ-5 способов покрасить яйца на Пасху в домашних условиях.

Фото: Pixabay

Текст: Милена Голуб