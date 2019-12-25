Военные США начали искать провокации в действиях России на Ближнем Востоке

Пентагон проверит, были ли столкновения в Сирии заранее спланированы Москвой.

Военное командование США начало искать провокации в действиях России на Ближнем Востоке. Об этом сообщила журналистка Лара Селигман в собственном Twitter-аккаунте. Репортер сослалась на заявление начальника штаба сухопутных войск США Джеймса Макконвила.

Эксперт уточнил, что Пентагон рассмотрит ряд случаев, которые произошли между американскими и российскими военнослужащими. Командование попытается понять, были ли инциденты заранее спланированы Москвой. Макконвил считает, что особую тревогу у Вашингтона вызывает столкновение БТР в Сирии, которое произошло 24 августа. на кадрах видео, что две машины с российскими флагами обгоняют американские БТР, а после - блокируют им дорогу. В это время над техникой летает вертолет Ми-8.

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