Военные РФ привезли гумпомощь воспитанницам сиротского дома в Алеппо

Помощь от военных получили 54 девушки из "Кафалат Аль-Туфула".

Российское военнослужащие привезли гуманитарную помощь воспитанницам сиротского дома "Кафалат Аль-Туфула" в Алеппо. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне России. Специалисты пояснили, что задание выполнялось при обеспечении сил Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирийской Арабской Республике (САР).

Общий объем переданной помощи составил более 4 т. С середины лета прошлого года нами было принято решение о попечительстве. Хотя и до этого мы не однократно оказывали здешним воспитанницам гумпомощь. Сергей Есюнин, начальник отдела ЦПВС в городе Алеппо

Известно, что в данном приюте проживают 54 девушки. В этот раз военные им передали 400 продовольственных наборов, включающих в себя муку, крупы, подсолнечное масло, чай, сахар. Эксперты добавили, что от главы Ставропольского края Владимира Владимирова каждой воспитаннице был вручен подарок в виде набора конфет и сладостей. Российские конфеты также получили и воспитатели, которые работают в этом доме. Директор сиротского дома Омар Сулейман поблагодарил ВС РФ за поддержку не только девушек из приюта, но и народа Сирии.

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Фото и видео: Минобороны России