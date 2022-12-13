Военные ЗВО в Нижегородской области провели учение по прокладке водовода в труднодоступной местности

Военные смогли наладить подачу воды в условиях действия условного противника.

Военнослужащие трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в Нижегородской области в преддверии Дня создания трубопроводных войск провели тактико-специальную тренировку по прокладке водовода в труднодоступной местности. Соответствующей информации с журналистами поделились представители пресс-службы Министерства по обороне. Специалисты подтвердили свои навыки по развертыванию полевой магистрали повышенной производительности, а также смогли наладить подачу воды группировке бойцов, которая находилась в районе работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

Военнослужащие трубопроводного батальона осуществили перекачку топлива с производительностью 900 тонн в сутки, что сопоставимо с подвозом 18 железнодорожных цистерн. пресс-служба Минобороны России

Стоит напомнил, что на вооружении отдельного батальона ЗВО состоят ПМТП-100 и ПМТП-150, передвижная насосная станция ПНУ-75, а также машина стыковки труб МСТ-100 и перекачивающая станция горючего ПСГ-160.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

