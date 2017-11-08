Военная драма "Ржев" появится в прокате 5 декабря

Фильм посвящен подвигу советских солдат под Ржевом Тверской области в годы ВОВ.

Военная драма "Ржев", посвященная подвигу советских солдат под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, выйдет в российский прокат 5 декабря. В сети появился трейлер фильма.

События разворачиваются в феврале 1942 года возле деревни Овсянниково Ржевского района Тверской области. Терпящая потери рота красноармейцев выбивает врага из населенного пункта. Уставшим и измотанным бойцам, которые дожидаются подкрепления, дается беспощадный приказ от высшего руководства - удержать деревню любой ценой.

В фильме снимались Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семенов и другие актеры. Режиссером картины стал Игорь Копылов. Он же написал сценарий по мотивам повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью".

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои. В 1942-1943 гг. в наступательно-оборонительных операциях советские войска потеряли около 400 тысяч человек. Среди них были убитые, пропавшие без вести и военнопленные. С учетом раненных общие потери составили более 1,1 млн человек. В 2007 году Ржеву присвоили звание "Город воинской славы".

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Видео: YouTube / Фильм Про