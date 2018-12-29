Источником микропластика являются моющие средства, бытовая химия, косметические средства.

Водоемы и пляжи Петербурга загрязнены микропластиком. Об этом информирует директор Института Озероведения РАН Шамиль Поздняков 10 января на пресс-конференции, которая посвящена пластиковому загрязнению вод.

Так, согласно исследованиям Института Озероведения РАН по распространению микропластика в Ладожском озере, которые были проведены впервые в 2018 году, микропластик помимо акватории Севеной столицы находится и в питьевой воде петербуржцев.

Источником микропластика являются моющие средства, бытовая химия, косметические средства. Кроме того, экологи отмечают, что вред наносит и вторичный пластик, а именно пакеты и бутылки.

На текущий момент не разработан норматив допустимой концентрации этих веществ в воде.

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