Водителям дали советы по прогреву машин зимой

В холодное время лучше остановиться на прогреве машины в течение двух-трех минут.

Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на специалиста из издания "За рулем". Сергей Зиновьев заявил, что без этого машина в холодное время не сможет нормально работать.

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок. Летом следует прогревать авто до одной минуты, зимой - 2-3 минуты. При этом последующее движение (несколько минут) должно быть на на низких оборотах. Самый эффективный способ - применение предпускового подогревателя.

Напомним, что необходимо также учитывать нормы ПДД. В частности, в жилых зонах запрещено останавливать машину более чем на пять минуты с включенным двигателем. Однако если у машины примерзли дворники или затвердела омывающая жидкость, то движение будет для нее запрещено. Это предусматривается ТС.

Ранее Piter.tv писал о том, что электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году.