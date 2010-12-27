Ими смогут воспользоваться только физические лица.

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году. Они будут автоматически заполняться сведениями о продавце, покупателе и транспорте. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на заместителя руководителя Минкомсвязи Максима Паршина.

Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее считает чиновник

Это станет возможным при помощи бесплатного сервиса от Минкомсвязи и МВД. На портале госуслуг участники сделки могут сформировать версию договора купли-продажи. Затем ДКП будет заверен электронными подписями через личные кабинеты. На основе договора создадут черновики заявлений на регистрацию авто новым собственником. Данные о договоре можно будет увидеть в личном кабинете на портале. Срок запуска сервиса намечен на 2020 год. им смогут воспользоваться только физические лица.

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Фото: Pixabay.com

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