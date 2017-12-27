Водителя осудили за выброшенный в окно iPhone пассажирки

В Петербурге таксист Алексей С. заплатит за разбитый телефон пассажирки.

В Петербурге конфликт частного извозчика и пассажирки закончился штрафом и условным сроком для водителя. Поводом для судебного разбирательства стал iPhone 7+ молодой женщины, выброшенный в окно. Известно, что ночью 23 апреля 2017 года водитель отнял его у клиентки и вышвырнул в окно иномарки Nissan. Телефон упал на асфальт улицы Типанова и разбил стекло, что и послужило поводом для обращения в суд.

Дело о "разбитом айфоне" разбирал Московский районный суд. Жертва таксиста рассказала, что он выкинул его в окно из вредности. Дамочка попросила компенсировать ей сумму в 16500 рублей за замену стекла iPhone, а также моральный ущерб в 50 000 рублей. Сам водитель заявил, что женщина несколько раз пыталась снять его лицо на видео во время поездки. Якобы он просто отводил ее руку, в результате чего смартфон и вылетел в открытое окно.

Суд встал на сторону потерпевшей. Петербуржца оштрафовали на 16 500 и приговорили к 8 месяцам исправительных работ условно. Что касается морального ущерба, то это притязание обвинителя суд отказался удовлетворить.

Ранее мы писали, что под Псковом перевернулся автобус с петербуржцами.