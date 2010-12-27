Пьяный водитель, намеренно наехавший на людей, получил 14 лет лишения свободы

Трое получили повреждения, еще один скончался.

В Петербурге вынесли приговор Яну Атрашкевичу, который летом 2018 в состоянии алкогольного опьянения после конфликта у бара сел за руль и наехал на людей. Один из них погиб, трое получили травмы. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел в июне 2018 около д. 19 по улице Красноармейской в г. Ломоносове. Мужчина поссорился с посетителями и сотрудниками бара "Мотор", затем решил совершить убийство. Он был в нетрезвом состоянии. Атрашкевич сел за руль и поехал к людям, которые стояли у входа. Таким образом он наехал на четырех мужчин.

Трое из них получили телесные повреждения, а тело четвертого зацепилось за механизм автомобиля. Атрашкевич не остановился и продолжил движение, протащив потерпевшего не менее 900 м, пока его не задержали очевидцы. Пострадавший умер.

Виновник получил 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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