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На Литейном легковушка столкнулась с прицепом с байдарками
Сегодня, 12:46
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nastya960

На Литейном легковушка столкнулась с прицепом с байдарками

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Авария спровоцировала пробку.

В пятницу, 21 июня, в центре Петербурга легковая машина зацепилась с прицепом внедорожника, который перевозил байдарки. Об этом сообщили очевидцы в  социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП".

Инцидент случился на перекрестке Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Авария спровоцировала  пробки, которые в последние дни и так немаленькие из-за закрытия Троицкого моста.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС.

На Киевском шоссе 21 июня водитель "Лифана" уснул за рулем и врезался в "КамАЗ".
Фото: ВК/ ДТП и ЧП

 

Теги: дтп на перекрестке, литейный проспект, шпалерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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