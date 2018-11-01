На Литейном легковушка столкнулась с прицепом с байдарками

Авария спровоцировала пробку.

В пятницу, 21 июня, в центре Петербурга легковая машина зацепилась с прицепом внедорожника, который перевозил байдарки. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП".

Инцидент случился на перекрестке Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Авария спровоцировала пробки, которые в последние дни и так немаленькие из-за закрытия Троицкого моста.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС.

На Киевском шоссе 21 июня водитель "Лифана" уснул за рулем и врезался в "КамАЗ".

Фото: ВК/ ДТП и ЧП