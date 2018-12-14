Таксиста без прав отправили под стражу до 22 сентября

Во вторник, 23 июля Икромджон Абдикулов подвозил троих пассажиров и врезался в контейнеровоз.

В четверг, 25 июля Ленинский районный суд заключил под стражу Икромджона Абдикулова. Во вторник, 23 июля он подвозил в такси троих пассажиров и врезался в контейнеровоз на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе. При этом, у Абдикулова не было водительского удостоверения, а в результате ДТП погибли двое мужчин и пострадала девушка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд избрал меру пресечения до 22 сентября 2019 года.

Напомним, что таксист зацепил контейнеровоз, который поворачивал направо. Водитель контейнеровоза скрылся с места происшествия, но через пять минут был задержан у дома №183 по Обводному каналу. Им оказался 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На месте ДТП сразу скончался пассажир, который сидел справа сзади. Еще один мужчина и 19-летняя девушка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Позже второй 35-летний пассажир скончался в больнице.

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Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВКонтакте

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