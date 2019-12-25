Водителя "Субару" насмерть зажало за рулем после ДТП на Ушинского

Около двух часов ночи в субботу, 19 декабря, на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Луначарского произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, на дороге столкнулись сразу три автомобиля. Все машины разбросало по перекрестку.
В результате аварии серьезнее всех пострадал синий "Субару": машину буквально "намотало" на столб. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, 35-летнего водителя иномарки насмерть зажало за рулем, спасателям пришлось прибегнуть к помощи гидравлики, чтобы вырезать погибшего автомобилиста из покореженной машины. 32-летнего пассажира "Субару" госпитализировали с травмами средней тяжести.
Участниками ДТП стали также "Хендай Солярис", где слегка пострадала женщина, в итоге отказавшаяся от госпитализации, и каршеринговый "Рено Каптюр", в котором не оказалось водителя. Арендованное авто после удара отлетело в столб за остановкой неподалеку, но пострадало не так сильно. Как именно произошло ДТП, пока не уточняется.
И ещё 3 машины, виноват водитель субару. Мы проезжали в момент аварии практически. Не уступил, и гнал как последний раз . Свидетели точно подтверждают.
рассказали в соцсетях очевидцы
Ранее на проспекте Просвещения подростки на Renault Duster застряли в бетоне, а затем протаранили чужое авто.
Фото: Михаил Чумаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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