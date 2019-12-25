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Водителя "Субару" насмерть зажало за рулем после ДТП на Ушинского
Сегодня, 11:06
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himif

Водителя "Субару" насмерть зажало за рулем после ДТП на Ушинского

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Пассажир иномарки госпитализирован.

Около двух часов ночи в субботу, 19 декабря, на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Луначарского произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, на дороге столкнулись сразу три автомобиля. Все машины разбросало по перекрестку.

В результате аварии серьезнее всех пострадал синий "Субару": машину буквально "намотало" на столб. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, 35-летнего водителя иномарки насмерть зажало за рулем, спасателям пришлось прибегнуть к помощи гидравлики, чтобы вырезать погибшего автомобилиста из покореженной машины. 32-летнего пассажира "Субару" госпитализировали с травмами средней тяжести. 

Участниками ДТП стали также "Хендай Солярис", где слегка пострадала женщина, в итоге отказавшаяся от госпитализации, и каршеринговый "Рено Каптюр", в котором не оказалось водителя. Арендованное авто после удара отлетело в столб за остановкой неподалеку, но пострадало не так сильно. Как именно произошло ДТП, пока не уточняется.

И ещё 3 машины, виноват водитель субару. Мы проезжали в момент аварии практически. Не уступил, и гнал как последний раз . Свидетели точно подтверждают.

рассказали в соцсетях очевидцы

Ранее на проспекте Просвещения подростки на Renault Duster застряли в бетоне, а затем протаранили чужое авто.

Фото: Михаил Чумаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  / "ВКонтакте"

Теги: машина врезалась в столб, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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vakulenko
Сегодня 11:47

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