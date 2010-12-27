Автомобилисты жалуются, что случайно выезжают на трассу М-11

Путаница возникает после съезда с Предпортовой улицы.

Петербургские водители жалуются в соцсетях, что с открытием трассы М-11 возникает путаница при съезде. Речь идет о съезде на Пулковское шоссе.

Дело в том, что раньше вторым после съезда с Предпортовой улицы был съезд на Пулковское шоссе, а теперь там расположен выезд на М-11. Водители путаются и заезжают на платную трассу.

Отмечается, что выехать с М-11 при ошибке можно только примерно через 11 километров, воспользовавшись съездом на Колпино. Оттуда уже можно попасть на М-10 или Софийскую улицу. При этом автомобилистам придется заплатить 50 рублей наличными или 40 транспондером (ночью - 20 и 16 рублей).

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Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"