Было объявлено, что водители борются за достойные условия оплаты труда.

Водители такси рассказали о забастовке на Хасанской улице в Петербурге. Видео с места сбора автомобилей появилось в соцсети TikTok накануне. Таксисты, вышедшие на протест, рассказали, что борются за достойные условия труда и его оплаты. Кроме того, водители настаивают на бесплатной страховке и гарантированном среднем дневном заработке.

Однако представитель сервиса "Яндекс.Go" Елизавета Хмелева рассказала порталу 78.ru, что забастовка не повлияла работу такси в Северной столице. Она рассказала, что в субботу, 17 апреля, заказы горожан, которые решили воспользоваться услугами такси, обрабатывались без изменений.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сочли нерентабельным водное такси в условиях нынешней экономической ситуации в городе.

Видео: TikTok