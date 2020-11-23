Водители массово игнорируют новые правила стоянки на Рубинштейна

Автомобилисты паркуются не только под знаками "остановка запрещена", но и даже на пешеходной зоне.

Петербуржцы решили игнорировать новые правила платной парковки и терминал оплаты на улице Рубинштейна, сообщили "Невские Новости".

Машины бросают "как получится", и под запрещающими знаками, и на пешеходной зоне, и вдоль проезжей части. Отмечается, что автомат для оплаты парковки работает исправно, но многие автовладельцы не утруждают себя использованием терминала. Вероятно, не думать о правилах приличия и новых правилах парковки водителей подтолкнуло ограниченное количество мест на парковке: желающих оставить свою машину на улице намного больше. Однако вряд ли данный факт может оправдать нарушителя.

Ранее мы писали, что эксперты оценили эффективность установки видеокамер на улице Рубинштейна.

Фото: Невские новости