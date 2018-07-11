Автоэксперт одобрил вычисление водителей без ОСАГО по камерам

Как отметил Роман Гуляев, такая мера обезопасит самих автомобилистов.

Вычисление водителей без ОСАГО на дорогах в РФ могут обеспечить камеры видеонаблюдения. По мнению автоэксперта Романа Гуляева, это хорошая идея, поскольку мера защитит водителей и упростит получение возмещения виновнику ДТП от страховой компании. Об этом заявил в беседе с "360" автоэксперт .

Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились бы и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение. Роман Гуляев, автоэксперт

На данный момент полис ОСАГО имеют право проверить толко инспекторы ГИБДД при остановке автомобиля. Однако как отметил эксперт, бывают исключения, например, если собственник ТС не был за рулём.

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Фото: Piter.TV