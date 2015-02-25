В петербургском отделении Роспотребнадзора дали советы по выбору красной икры

С начала декабря с жалобами на некачественную продукцию в региональное ведомство обратились более 200 горожан.

Цены на развесную красную икру в Петербурге неизменно растут перед новогодними праздниками. Однако высокая стоимость не оберегает горожан от подделок, особенно в случае покупки товара в жестяной банке. Издание spb.aif.ru рассказало, как подготовиться к выбору икры и куда обращаться с жалобами на некачественный товар.

Журналисты обратились в управление Роспотребнадзора по Северной столице. Там сообщили, что с начала декабря жалобы на некачественную продукцию поступили уже более чем 200 от горожан. Для того, чтобы не оказаться в числе недовольных покупателей, не стоит рассматривать вариант приобретения икры через интернет или в местах несанкционированной торговли, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, при рассмотрении товара стоит оценить крышку банки, проверить наличие маркировки, даты изготовления и фасовки

Отличить натуральную икру от поддельной по цвету не получится: он может быть разным. Но дома можно использовать традиционный метод: положить икру в горячую воду. Если икра натуральная – она побелеет. Это связано с естественным процессом денатурации белка. Разрешенными консервантами в икре являются сорбиновая и бензойная кислоты. Если цена на банку кажется подозрительно низкой, это не значит, что продукт некачественный. Например, икра из замороженного сырья всегда будет дешевле. Инна Соколовская, начальник отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Подать жалобу на производителя некачественной икры можно также и в петербургский Центр контроля качества, специалисты которого изучат образцы из конкретной торговой сети.

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Фото: Piter.TV