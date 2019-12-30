Водителей Петербурга предупредили о тумане вечером 10 января

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в такую погоду, а если такой вариант невозможен, соблюдать скоростной режим.

В ближайшее время на Петербург может опуститься туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в такую погоду, а если такой вариант невозможен, то соблюдать скоростной режим. Также нужно не забывать включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. Помимо этого, спасатели советуют включить дворники и обогрев заднего стекла.

Пешеходам стоит иметь при себе светоотражающие элементы.

Гребень антициклона унесет осадки из Петербурга.

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