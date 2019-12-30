  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водителей Петербурга предупредили о тумане вечером 10 января
Сегодня, 15:44
83
nastya960

Водителей Петербурга предупредили о тумане вечером 10 января

0 0

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в такую погоду, а если такой вариант невозможен, соблюдать скоростной режим.

В ближайшее время на Петербург может опуститься туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в такую погоду, а если такой вариант невозможен, то соблюдать скоростной режим. Также нужно не забывать включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары.  Помимо этого, спасатели советуют включить дворники и обогрев заднего стекла.

Пешеходам стоит иметь при себе светоотражающие элементы.

Гребень антициклона унесет осадки из Петербурга.

Фото: pixabay 

Теги: водители, мчс, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии