В Лебяжьем тягач снес дорожные знаки, фонарный столб и скрылся

Местонахождение водителя неизвестно.

Ранним утром 16 октября в Лебяжьем, на развороте по направлению в Петербург, тягач снес дорожные знаки и фонарь. Об этом рассказали очевидцы разрушительной поездки "ВКонтакте".

По словам наблюдателей, похожий на "Сканию" автомобиль совершил неудачный маневр разворота, из-за чего врезался в знаки "автобусная остановка" и "пешеходный переход", а также в фонарный столб, повалив его на землю. Линии электропередач от такого грубого вмешательства повредились. Сам водитель сскрылся в направлении Соснового Бора.

Очевидец отметил, что на бампере прицепа с одной из сторон был сильный залом, и это может стать особой приметой при розыске машины-разрушителя

Вменяемость водителя под вопросом. добавил горожанин

Участок дороги с поваленным столбом, по словам наблюдателя, приходится объезжать через дворы или по встречной полосе.

Ранее мы рассказывали, что в Колпино сбили двух подростков.

Фото: Егор Липин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"