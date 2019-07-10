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Водитель такси оставил машину на мосту Александра Невского и спровоцировал ДТП

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Как сообщили очевидцы, через непродолжительное время водитель такси вернулся к автомобилю с бутылочкой, предположительно, пива.

Водитель такси, оставивший автомобиль посреди моста Александра Невского, спровоцировал аварию. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По кадрам видно, как автомобиль въезжает на скорости в такси, которое стоит буквально по центру моста.

Как сообщили очевидцы, через непродолжительное время водитель такси вернулся к автомобилю с бутылочкой, предположительно, пива. Информация о пострадавших не поступала. 

Накануне такси улетело в дорожное ограждение на Софийской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: мост александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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