Водитель с признаками опьянения насмерть задавил 85-летнюю пенсионерку в Кудрово

У водителя были явные признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели пожилой женщины.

Как стало известно Piter.TV, женщина погибла под колёсами автомобиля. Днём 4 июля у дома № 2 по Английской улице в Кудрово 36-летний мужчина, находясь за рулём Hyundai Solaris, сбил 85-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть во дворе, она скончалась на месте происшествия.

У водителя были явные признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Лада" сбила шестиклассника на самокате на проспекте Культуры.

Фото: Piter.tv