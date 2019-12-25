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Водитель с 37-летним стажем погиб на трассе "Нарва"
Сегодня, 11:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель с 37-летним стажем погиб на трассе "Нарва"

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На месте аварии кончался 60-летний водитель.

Устанавливаются обстоятельства гибели человека в аварии на федеральной трассе в Кингисеппском районе Ленобласти "Нарва". Об этом сообщила дорожная полиция. 

По предварительным данным, ДТП произошло вечером 20 июня на 110-ом километре трассы "Нарва". Land Rover, двигавшийся в сторону Кингисеппа, вылетел в кювет и врезался в дерево. На месте аварии кончался 60-летний водитель. Он имел стаж вождения с 1984 года.  

Обстоятельства ДТП уточняются.

Накануне у метро "Московская" машина врезалась в поребрик и вылетела на газон.

Фото: Piter.tv

Теги: land rover, смертельное дтп, трасса нарва
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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