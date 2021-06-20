У метро "Московская" машина врезалась в поребрик и вылетела на газон

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 20 июня, белый автомобиль возле метро "Московская" врезался в поребрик и вылетел на газон. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных орагнах.

На кадрах видео можно наблюдать, как водитель белой машины не справился с управлением: врезался в бордюр и вылетел на газон. В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" очевидцы написали, что "спаслись от жары в тенечке". Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге пригородные поезда были переполнены пассажирами.

Видео: Piter.tv