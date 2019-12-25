Водитель Volkswagen погиб в аварии под Гатчиной

Мужчина за рулём иномарки при выполнении разрешённого обгона не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В ночь на четверг, 29 июня, на дороге "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно–Шапки" в Гатчинском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на 75-ом км. трассы. 50-летний водитель Volkswagen при выполнении разрешённого обгона не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что подростки на скутере влетели в иномарку в Усть-Ижоре.

Фото: Piter.TV