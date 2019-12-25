Подростки на скутере влетели в иномарку в Усть-Ижоре

Молодой человек без прав не уступил дорогу Nissan X-Trail, в результате чего произошло столкновение с иномаркой.

Вечером четверга, 29 июня, в посёлке Усть-Ижора произошло ДТП с двумя пострадавшими подростками. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что на пересечении Пушкинской улицы и улицы Труда не имеющий права управления ТС молодой человек 2007 года рождения ехал на скутере со своей сверстницей. На равнозначном перекрестке он не уступил дорогу Nissan X-Trail под управлением 32-летней женщины, в результате чего произошло столкновение с иномаркой.

Подростки на скутере были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с грузовиком и Renault на Волхонском шоссе погибли двое.

Фото: Pxhere